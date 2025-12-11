İlginizi Çekebilir

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi
Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı
Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı
Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar
SunExpress'te üst düzey atama
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor
Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı
Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi

Yeşilay Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Eczacı Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yeşilay Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Eczacı Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yeşilay Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Eczacı Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

OSMANİYE - Yeşilay Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Eczacı Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yeşilaydan yapılan açıklamada, Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil'in, Eczacı Odası Başkanı Çağatay Kahraman'ı ziyaret ettiği belirtildi.
 

Açıklamada, ziyarette kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Protokol ile eczanelerde bağımlılıkla mücadele konularında faaliyetlerin artırılmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, bağımlılık riski taşıyan bireylere ücretsiz psikolojik destek sağlanması ve riskli hastaların Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine yönlendirilmesi gibi konularda işbirliği yapılacağı kaydedildi.



Osmaniye 11.12.2025 15:38:00 0
Anahtar Kelimeler: Yeşilay Osmaniye Şubesi Osmaniye Eczacı Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

2

Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

3

Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı

4

Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı

5

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar

6

SunExpress'te üst düzey atama

7

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor

8

Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

9

Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı

10

Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi