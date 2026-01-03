İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de geçme kuralı ihlallerine hava destekli denetim: Trafikte “Kaynak Yapmaya” ceza yağdı
Osmaniye’de karla kaplı yolda UMKE’den hasta kurtarma operasyonu
Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda
Osmaniye’de soğuktan korunmak için kas içine giren kedi gülümsetti
Yedikuyular Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı
Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı mesleklerden emekliler kulakların pasını siliyor
Adanalı girişimci, yetiştirdiği ak zambak soğanlarıyla ihracata hazırlanıyor

Yeşilay'dan Akseki'de esnafa ziyaret

Yeşilay

Yeşilay'dan Akseki'de esnafa ziyaret

ANTALYA - Yeşilay Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği üyeleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.

Ziyarette, Yeşilay'ın Akseki'de hayata geçirdiği farkındalık etkinlikleri, eğitim faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında esnafa bilgi verildi. Program kapsamında esnafın görüş ve önerileri de dinlendi.

Esnaflardan Özgür Koparan, bağımlılıkla mücadelede sahada yapılan bilgilendirme çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu belirterek, toplumun her kesiminin sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceği bildirildi.



Yurt Dünya 3.01.2026 10:50:46 0
Anahtar Kelimeler: yeşilay'dan akseki'de esnafa ziyaret

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oda Seçimleri Yaklaşırken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de geçme kuralı ihlallerine hava destekli denetim: Trafikte “Kaynak Yapmaya” ceza yağdı

2

Osmaniye’de karla kaplı yolda UMKE’den hasta kurtarma operasyonu

3

Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda

4

Osmaniye’de soğuktan korunmak için kas içine giren kedi gülümsetti

5

Yedikuyular Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı

6

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

7

Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

8

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı

9

Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı mesleklerden emekliler kulakların pasını siliyor

10

Adanalı girişimci, yetiştirdiği ak zambak soğanlarıyla ihracata hazırlanıyor