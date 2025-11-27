İlginizi Çekebilir

Yıldız Holding ve halka açık şirketleri, yatırımcı ve analistlerle buluştu

İSTANBUL - Yıldız Holding, bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiği Analist ve Yatırımcı Toplantısı'nda, Holding ve halka açık şirketlerinin 2025 yılına ait 9 aylık finansal sonuçlarını, büyüme stratejilerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yatırımcı ve analistlerle paylaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre Yıldız Holding, bu kapsamda Ülker Bisküvi, Besler, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji yöneticileri, analist ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantının moderasyonunu Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk üstlendi.

Toplantıda Ülker Bisküvi Finansal İşler Müdürü (CFO) Fulya Banu Sürücü, Besler CFO'su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO'su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO'su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim Üst Yöneticisi (CEO) Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO'su Eren Mantaş, 2025'in 9 aylık finansal performansını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik, toplantının finansal paydaşlarla uzun vadeli ve şeffaf bir iletişim açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ertik, Yıldız Holding'in halka açık şirketlerinin performansını analist ve yatırımcılarla paylaşmayı, yasal zorunluluktan öte paydaşlarıyla kurdukları güvene dayalı yönetim kültürlerinin bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.

- İnovasyon ve verimlilik odaklı büyüme

Finansal performanslarında reel büyüme hedefinin yanı sıra inovasyon ve verimliliğe katkı sağlayan sürdürülebilir başarı hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizen Ertik, finansal istikrarlarını koruduklarını, üretimden ihracata, yatırımdan istihdama kadar geniş bir alanda değer üretip, sürdürülebilir büyümelerini ülke ekonomisine katkılarıyla pekiştirdiklerini vurguladı.

Şirketlerinin güçlü performanslarının, büyüme odaklı iş modellerinin başarısını ve Türkiye ekonomisine katkısını ortaya koyduğunu aktaran Ertik, şunları kaydetti:

"Yıldız Holding'in 2025 yılı 9 aylık konsolide finansal sonuçları da bunu destekliyor, satışlarımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 469 milyar liraya yükselirken; ihracatımız yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 22 milyar lira olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimiz ve şeffaf yönetişim anlayışımızla, faaliyet gösterdiğimiz her alanda paydaşlarımız ve ülkemiz için katkı sunmaya devam edeceğiz."



Ekonomi 27.11.2025 17:40:36
