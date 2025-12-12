Yöresel ürün markalarını oluşturan gelin görümce, 60 kişiye istihdam sağladı

HATAY - LALE KÖKLÜ - Hatay'da görümce ve iki gelin, 60 kişiye istihdam sağladıkları iş yerlerinde yöresel ürünleri kendi markalarıyla üretiyor.

Samandağ ilçesi Fidanlı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Meral Çapar, iki yıl önce gelinleri gıda mühendisi 32 yaşındaki Esra ve 34 yaşındaki muhasebeci Serap Mızraklı ile ortak iş kurmaya karar verdi.

Bu kapsamda görümce ve iki gelin, kendilerine ait boş iş yerini yöresel ürün yapabilecekleri bir atölye ve satış mağazasına dönüştürdü.

Katıklı ekmekten kömbeye, sürkten külçeye, nar ekşisinden reçele ve peynire çok sayıda yöresel lezzeti yapmaya başlayan kadınlar, süt ürünleri işiyle ilgilenen eşlerinin de pazar ağıyla hazırladıkları ürünleri çok sayıda kente gönderdi.

Zamanla hem ürün çeşitliliğini hem de istihdam sayısını arttıran kadınlar, kendi markalarını da oluşturdu.

Üretimden satış bölümüne kadar 27'si kadın 60 kişiye istihdam sağlayan görümce ve iki gelin, yöresel lezzetleri "Emineller" markasıyla Türkiye'nin hemen her iline gönderiyor.

- "Tek rekabet yerimiz pazar alanımız"

İşletmenin satış ve pazarlama sorumlusu 4 çocuk annesi Meral Çapar, AA muhabirine, kurdukları markalarıyla güzel işlere imza attıklarını söyledi.

İlçede 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hem kendilerine bir iş hem de yöre insanına istihdam ortamı sağladıklarını anlatan Çapar, şöyle devam etti:

"İnsanın ailesiyle iş yapması kadar güzel bir şey yok. Çok da güzel anlaşıyoruz. Güzel ilerledik, büyüdük ve çok şükür şimdi Türkiye genelinde satışlarımız var. Gelin görümce anlaşamaz algısını da kırdığımıza inanıyorum. Çok iyi anlaşıyoruz, onlar benim kız kardeşlerim, aramızda gelin görümce durumu da yok. Tek rekabet yerimiz pazar alanımız."

İşletmenin ürün kalite kontrolünü sağlayan gıda mühendisi 2 çocuk annesi Esra Mızraklı da markalarının isminin hakkını verdiklerini söyledi.

Ürettiklerini kendi çocuklarına yedirdiğini ifade eden Mızraklı, "Aynı hassasiyetle müşterilerimize de o şekilde ürünlerimizi sunuyoruz. İşlerimiz gayet güzel ilerliyor. Çok iyi anlaşıyoruz, birbirimize danışarak, ortak kararla hareket ediyoruz." diye konuştu.

- "El ele vererek çok iyi yerlere geldik"

Gelinlerden Serap Mızraklı da atölyelerinde haftada bir ton sürk, 600 oruk ve 850 kömbe başta olmak üzere çok sayıda ürünün yapıldığını belirtti.

Kendi işlerini yapmalarının yanı sıra çok sayıda kişiye de istihdam yaratmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Mızraklı, şunları kaydetti:

"Depremden sonra çoğu kişinin iş imkanı kalmadı bu sürede özellikle kadınlarımızı çok iyi desteklediğimizi düşünüyorum. Gelin-görümce olarak da aramızda hiçbir zaman rekabet yok, aksine kardeş gibiyiz, birbirimize çok iyi destek veriyoruz. El ele vererek çok iyi yerlere geldik, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."