YÖRSİAD Başkanı Oral, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alper Oral, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oral, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını oylayan Oral, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçen Oral, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti.

Oral, fotoğrafları çeken herkesi tebrik ettiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Oral, "Bazı fotoğrafları oylarken gurur duydum, bazılarını ise incelerken derin üzüntü yaşadım. Bu yıla damga vuracak kareler. Umarım savaşların olmadığı, barışın hakim kılındığı bir dünyaya ilişkin fotoğrafları daha çok çekerler." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.



