Yüksek riskli gebeliklerde perinatoloji takibi önem taşıyor

İSTANBUL - Bayındır Söğütözü Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Esinler, yüksek riskli gebeliklerde (perinatoloji) düzenli takibin hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yüksek riskli gebelik, anne adayının, bebeğin veya her ikisinin sağlığının risk altında olduğu ve özel takip gerektiren durumlar olarak tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Deniz Esinler, kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç tedavisi altında olan kadınlarda tedavi planının ve ilaç dozlarının gebeliğe uygun şeklide düzenlenmesi için perinatoloji muayenesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Esinler, perinatoloji muayenesinde kronik hastalığın, gebeliğe etkileri hakkında detaylı bir inceleme yapıldığına dikkati çekerek, "Diyabet, hipertansiyon, kalp , astım, otoimmün ve böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığı olan gebeler, perinatoloji uzmanı tarafından takip edilmeliler." ifadesini kullandı.

Riskli gebelik açısından 18 yaş altı ve 35 yaş üstü gebeliklerin değerlendirilmesinin önemli olduğunu anlatan Esinler, obezite ve aşırı kilolu gebelerin, tüp bebek veya üremeye yardımcı tekniklerle hamile kalanların yüksek riskli gebelik takibinin önemli olduğunu anlattı.

Esinler, gebelikte ortaya çıkan komplikasyonların da perinatolojinin alanına girdiğinin altını çizerek, bu komplikasyonları şöyle sıraladı:

"İkiz veya çoğul gebelikler, gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi/eklampsi, gebelik şekeri (gestasyonel diyabet), plasenta yerleşim bozuklukları, gebelikte geçirilen enfeksiyon hastalıkları, erken doğum belirtileri ve suyun erken gelmesi gibi durumlarda mutlaka perinatoloji takibi gerekir."

Yüksek riskli gebelik muayenesinde anne adayının tıbbi ve gebelik geçmişinin detaylı değerlendirilerek fiziksel muayene gerçekleştirildiğini aktaran Esinler, "Gebelik öncesi taramalar ile genetik risk faktörleri de burada değerlendirilir. Gerekli durumlarda ise detaylı ultrasonografi, fetal ekokardiyografi, amniyosentez ve koryon villüs örneklemesi işlemlerine başvurulur." değerlendirmesini yaptı.



Ekonomi 19.12.2025 13:46:13
Anahtar Kelimeler: yüksek riskli gebeliklerde perinatoloji takibi önem taşıyor

