Yurtiçi Kargo'dan Bursa'ya otomasyon merkezi yatırımı

İSTANBUL - Yurtiçi Kargo Bursa'da Türkiye'nin en büyük otomasyon merkezlerinden birini hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kargo sektöründeki teknoloji dönüşümüne ve yatırımlarına devam eden Yurtiçi Kargo, Bursa'da devreye aldığı yeni otomasyonlu aktarma merkeziyle operasyonel kapasitesini bir üst seviyeye taşıdı.

Avrupa'nın sayılı lojistik tesisleri arasında gösterilen ve saatte 25 bin kargoyu tasnif etme kabiliyetine sahip olan merkez, şirketin Türkiye genelindeki "akıllı lojistik ağının" stratejik bir parçası olarak konumlandırıldı.

Operasyonel süreçlerde dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına ağırlık veren Yurtiçi Kargo, Marmara ve Ege bölgeleri arasındaki sevkiyat trafiğini yönetecek tesisini Bursa'da hizmete sundu.

Kargoların araçlardan indirilmesinden son varış noktasına göre ayrıştırılmasına kadar tüm aşamaların yüksek hassasiyetli sensörler ve konveyör sistemleri tarafından yönetildiği merkezde, insan eli değmeden gerçekleştirilen tasnif süreci sayesinde hata payı minimuma indirilirken hız ve verimlilikte maksimum seviye hedefleniyor.



Bursa'daki merkezin devreye girmesiyle birlikte, Marmara Bölgesi'ndeki sanayi ve ticaret merkezlerinden çıkan gönderilerin tasnif süreci önemli ölçüde hızlanırken, tesisin sunduğu teknik altyapı Avrupa'daki modern lojistik merkezleriyle yarışır nitelikler taşıyor.

Merkez, özellikle e-ticaretin yoğun olduğu dönemlerde operasyonel esneklik sağlayacak. Yurtiçi Kargo son dört yılda Ankara'da saatte 50 bin, İstanbul'da saatte 35 bin, Eskişehir'de saatte 10 bin kargo işleyen yeni otomasyon tesislerini devreye aldı.

Şirketin Türkiye genelinde toplam 33 transfer merkezi bulunuyor.

- "Türkiye'nin lojistik gücüne güç katmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, kargo sektörünün artık sadece taşıma faaliyeti değil, gelişmiş teknoloji ve devasa bir veri yönetimi işi olduğunu belirtti.

Önyol, Bursa'daki yatırımlarının, şirketin gelecek vizyonunun en somut göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Lojistik altyapının güçlendirilmesi, Türkiye'nin ticari dinamizmi için hayati bir önem taşıyor. Kargo sektörü bugün geldiği noktada, e-ticaretin ve dijital ekonominin fiziksel taşıyıcısı konumundadır. Bu nedenle yaptığımız her yatırım, aslında Türkiye'nin üretim ve ticaret kapasitesine doğrudan hizmet etmektedir. Biz kendimizi sadece bir kargo şirketi olarak değil, Türkiye'nin ekonomik büyümesine hız katan bir teknoloji üssü olarak görüyoruz."

Yurtiçi Kargo için otomasyonun sadece hızı artıran bir araç değil, aynı zamanda müşterilerine verdikleri sözü tutma noktasındaki en büyük güvenceleri olduğunun altını çizen Önyol, "Bursa'da açtığımız bu tesis, Türkiye genelindeki tüm merkezlerimizle tam entegre bir şekilde çalışarak lojistik ağımızın verimliliğini artıracaktır. Amacımız, Türkiye'nin her noktasına ulaşırken teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak hata payını sıfıra yaklaştırmak ve sektördeki standartları her geçen gün daha yukarı çekmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Önyol, bu yatırımla sadece kapasitelerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel mükemmellik hedefleri doğrultusunda Bursa'yı bölgenin kargo trafiği için bir teknoloji üssü haline getirdiklerini belirterek, "Şirket olarak AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz yazılımları, sahada bu tür dev tesislerle birleştirerek Türkiye'nin lojistik gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.