İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarını sürdürdü
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu
EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

ANTALYA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamalara göre, Özdağ, Teşkilat Başkanı Musa Ertugan ile Kumluca Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı İbrahim Songur ve ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ardından Ertugan ile birlikte Kumluca Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile görüştü.

Özdağ, programı kapsamında Ertugan ve Kemer İlçe Başkanı Ahmet Temiz'in katılımıyla Kemer İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.



Politika 19.12.2025 20:50:25 0
Anahtar Kelimeler: zafer partisi genel başkanı özdağ antalya'da temaslarda bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol Süper Lig

2

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

3

Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı

4

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarını sürdürdü

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

7

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

8

Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı

9

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

10

Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği