ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Gezeravcı uzaya gitmeden Mukaddes öğretmenden helallik aldı, dönünce elini öptü

MERSİN - MURAT PANCAR - Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesinde telefondan helallik alıp memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde dönünce elini öptüğü ortaokul öğretmeni Mukaddes Karaca, Türkiye'nin ilk astronotunun çocukken çalışkan ve disiplinli bir öğrenci olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının on ikinci haberinde, onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da ortaokulda sınıf öğretmenliğini yapan Mukaddes Karaca'nın hatıralarına yer verildi.

Milli Uzay Programı kapsamında geçen yıl "ilk insanlı uzay misyonu"nu gerçekleştiren milli astronot Gezeravcı, Konya'da başladığı eğitim hayatını 5. sınıftan itibaren memleketi Silifke ilçesindeki Şehit Ragıp Köse Ortaokulu'nda sürdürdü.

- "Her öğrencimle gurur duyuyorum"

Gezeravcı'yı geleceğe hazırlayan öğretmenlerden biri olan Mukaddes Karaca, Türkiye'nin ilk astronotunun çocukluğunu AA muhabirine anlattı.

Silifke ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşayan Karaca, 1975 yılında başladığı öğretmenliğe 22 yıl önce emekli olarak veda ettiğini belirterek, mesleğini severek yaptığını anlattı.

Yetiştirdiği her öğrencinin kendisi için kıymetli olduğunu dile getiren Karaca, "Çalıştığım sürede Alper Gezeravcı gibi nice öğrenciler yetiştirdim. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bu vesileyle kendisini mesleğine adamış tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Karaca, Gezeravcı'nın başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Alper, çalışkan, disiplinli, programlı bir öğrenciydi. Kafasına bir şey takıldığında onun sonucuna varıncaya kadar uğraşır, araştırır ve sorardı. Bunun neticesinde de Alper, adını Türk tarihine yazdırdı. Alper, olumlu bir öğrenciydi, sınıfta kesinlikle problem yaratmazdı. Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi, öğretmenlerine karşı saygılıydı."

- "Dönüşünü dört gözle bekledik"

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatıldığı töreni heyecanla takip ettiğini dile getiren Karaca, şunları anlattı:

"Amerika'ya gidişinde havaalanından beni aradı. Ona başarılar diledim, benim ve tüm Türkiye'nin arkasında olduğunu söyledim. Çok mutlu oldu ve 'Hakkını helal et hocam' dedi. 'Helal olsun yavrum' dedim ve uğurladım. Alper'i uzaya gidişinden itibaren takip ettim, internetten ve televizyonlardan canlı izledim. Dönüşünü ise dört gözle bekledik."

Karaca, milli astronotun tarihi uzay yolculuğunun ardından Silifke'ye yaptığı ziyarette kendisini unutmadığını belirterek, "Alper uzay dönüşü Silifke'ye geldi. Okulda öğrenciler ve öğretmenleriyle görüştü. Onunla çok gurur duydum. Yanıma geldi, elimi öptü. Kendisine başarılarının devamını diledim." ifadesini kullandı.

Gezeravcı'nın başarısının Türkiye’ye ilham olduğunu vurgulayan Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Silifke ve çevresindeki öğrencilerde uzaya ilgi arttı. 10 yaşındaki torunum da uzaya aşırı ilgi göstermeye başladı, uzayla ilgili kitaplar aldırdı, geçtiğimiz tatilde bana o kitapları okudu. Onu, Alper ile tanıştırmak isterim. Türkiye'den ilk kez uzaya giden Alper Gezeravcı'ya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Sadece ben değilim, Alper'in eğitimi boyunca emeği geçen öğretmenlere de özellikle teşekkür ediyorum."