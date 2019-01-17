Osmaniye’de kaza:1 ölü

Osmaniye’nin Mehmet Akif Mahallesi, çarşamba pazarı civarında kullandığı otomobille direğe çarpan, bir genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 22.00 sularında Osmaniye’nin Mehmet Akif Mahallesi, çarşamba pazarı civarında otomobiliyle seyir halindeyken direğe çarpan İbrahim Turan(29) isimli genç olay yerinde ağır yaralandı.

Kaza bölgesine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı olan İbrahim Turan’ı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan İbrahim Turan yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Turan’ın genç yaşta ölümü arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.