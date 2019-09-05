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Osmaniyespor FK’ya moral ziyareti109 defa okundu

kategorisinde,05 Eyl 2019 - 17:01 tarihinde yayınlandı
Osmaniyespor FK’ya moral ziyareti

Osmaniyespor Futbol Kulübü, 7 eylül cumartesi günü, 7 Ocak Stadyumu’nda sahasında oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçı öncesi moral depoladı. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, sezonun ikinci karşılaşması için antrenman yapan Osmaniyespor FK takımının oyuncularını sahada ziyaret etti. Osmaniyespor FK Futbolcularıyla tek tek tokalaşarak sohbet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Loğoğlu, rakip takım Karacabey Belediye Spor ile yapacakları maçın iyi geçmesini, dileyerek oyunculara tatlı ikram etti. Takımın Teknik Direktörü Mehmet Seçkin ziyareti nedeniyle İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’na takımın tüm oyuncuları adına teşekkür ederek, “Sizlere ve Osmaniye halkına layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın.” diye konuştu.

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