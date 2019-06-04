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Şehit ailelerine bayram ziyareti - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Şehit ailelerine bayram ziyareti15 defa okundu

kategorisinde,05 Haz 2019 - 01:57 tarihinde yayınlandı
Şehit ailelerine bayram ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, Şehit Polis Memuru Hayrettin Mennan ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün ailelerini, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. İlk olarak Şehit Polis Memuru Hayrettin Mennan’ın eşi Selver Mennan ve oğlu Turan Mennan’ı ziyaret ederek bir süre görüşen Vali Coşkun, daha sonra Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün eşi Yasemin Kök’ü ziyaret etti. Şehit ailelerinin Ramazan Bayramını kutlayan Vali Coşkun, şehitlere Allah’tan rahmet ailelerine de sabır dileklerini iletti. Şehit ailelerinin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Vali Coşkun, “Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların aileleri bizlere birer emanettir. Bugüne kadar her zaman onların yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”diye konuştu. Şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyareti için Vali Coşkun’a teşekkür ettiler. /İbrahim EMÜL

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