Yol kontrolünde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 28 yaşındaki M.Ç. jandarmanın yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı. Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E 90 otoyolu Arıklıkaş Köyü mevkiinde ki bir dinlenme tesisi önünde yaptığı yol kontrolünde, durdurdukları araçlarda kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada bir otomobildeki M.Ç.’nin yapılan sorgulamasında, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aradığını belirlendi. Gözaltına alınan M.Ç. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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